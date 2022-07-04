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Кулеба оценил риск участия армии Беларуси в войне против Украины

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Риск участия беларусской армии в войне против Украины будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории нашей страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию LB.

"До тех пор пока беларусская армия будет четко понимать, что Вооруженные силы Украины в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свое мероприятие. На сегодняшний день они это четко осознают", - заявил министр.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России создана единая группировка Вооруженных сил. Поэтому участие беларусской армии в войне против Украины было определено давно.

Ранее Лукашенко также заявлял, что Беларусь не стремится воевать в Украине, поскольку ей эта война не нужна.

Кроме того, в Офисе президента Украины заявили, что готовы к возможному нападению Беларуси и предупредят о нем заблаговременно.

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