Кулеба оцінив ризик участі армії Білорусі у війні проти України

Ризик участі білоруської армії у війні проти України зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території нашої країни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню LB .

"До тих пір поки білоруська армія буде чітко розуміти, що Збройні сили України в силі їм серйозно наваляти, вони будуть всіляко відкладати свій захід. На сьогодні вони це чітко усвідомлюють", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що в союзі Білорусі та Росії створено єдине угруповання Збройних сил. Тому участь білоруської армії у війні проти України була визначена давно.

Раніше Лукашенко також заявляв, що Білорусь не прагне воювати в Україні, оскільки їй ця війна не потрібна.

Крім того, в офісі президента України заявили, що готові до можливого нападу Білорусі і попередять про нього завчасно.