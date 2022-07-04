RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба оцінив ризик участі армії Білорусі у війні проти України

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Ризик участі білоруської армії у війні проти України зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території нашої країни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню LB.

"До тих пір поки білоруська армія буде чітко розуміти, що Збройні сили України в силі їм серйозно наваляти, вони будуть всіляко відкладати свій захід. На сьогодні вони це чітко усвідомлюють", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що в союзі Білорусі та Росії створено єдине угруповання Збройних сил. Тому участь білоруської армії у війні проти України була визначена давно.

Раніше Лукашенко також заявляв, що Білорусь не прагне воювати в Україні, оскільки їй ця війна не потрібна.

Крім того, в офісі президента України заявили, що готові до можливого нападу Білорусі і попередять про нього завчасно.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСБілорусьДмитро КулебаВійна Росії проти України