Кулеба отправится в США для встречи с Блинкеном

"Дата определена, мы вскоре ее анонсируем совместно с США. Заседание состоится в Вашингтоне, соответственно, это будет мой визит к Энтони Блинкену", - сказал Кулеба.

Он рассказал, что улетит в Штаты не один, с ним также отправятся представители разных министерств, ведомств Украины.

"Мы нацелены на максимальный результат. Завершаем проработку совместной обновленной Хартии стратегического партнерства, которую нам поручили принять президенты Байден и Зеленский именно на этом заседании", - резюмировал Кулеба.