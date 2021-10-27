UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба отправится в США для встречи с Блинкеном

Автор: Мария Кучерявец

Заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в Вашингтоне. Куда, соответственно, отправится министр иностранных дел Дмитрий Кулеба для встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД во время брифинга.

"Дата определена, мы вскоре ее анонсируем совместно с США. Заседание состоится в Вашингтоне, соответственно, это будет мой визит к Энтони Блинкену", - сказал Кулеба.

Он рассказал, что улетит в Штаты не один, с ним также отправятся представители разных министерств, ведомств Украины.

"Мы нацелены на максимальный результат. Завершаем проработку совместной обновленной Хартии стратегического партнерства, которую нам поручили принять президенты Байден и Зеленский именно на этом заседании", - резюмировал Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и США перепишут Хартию о стратегическом партнерстве.

Так, недавно заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по Центральной и Восточной Европе в бюро по вопросам Европы и Евразии Робином Данниганом, во время которой они обсудили подготовку заседания Комиссии стратегического партнерства под председательством главы МИД Дмитрием Кулебой и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДмитрий КулебаЭнтони Блинкен