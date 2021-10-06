Украина и США готовят заседание Комиссии партнерства: началось обсуждение хартии

Украина и США готовятся возобновить работу Комиссии стратегического партнерства. Стороны уже обсуждают ключевые пункты новой хартии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины .

Сообщается, что замминистра иностранных дел Дмитрий Сеник провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Центральной и Восточной Европы в бюро по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган.

Дипломаты обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в начале сентября, в частности в сферах обороны, кибербезопасности, энергетики, торговли и инвестиций.

Стороны уделили особое внимание подготовке совместного заседания Комиссии стратегического партнерства под председательством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и государственного секретаря Энтони Блинкена.

"Заместитель министра и заместитель помощника госсекретаря обменялись мнениями о ключевых элементах новой Хартии стратегического партнерства, принятие которой планируется в ходе совместного заседания комиссии", - говорится в сообщении.