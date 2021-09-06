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Украина и США перепишут Хартию о стратегическом партнерстве

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Понедельник 06 сентября 2021 23:59
Украина и США перепишут Хартию о стратегическом партнерстве Фото: віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анна Полисученко

Украина и США перепишут Хартию о стратегическом партнерстве. Это заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Есть договоренность обновить, точнее переписать текст Хартии, которая существует с 90-х годов. Я так понимаю, это будет предметом рассмотрения господина Дмитрия (Кулебы - ред.) И его коллеги господина Блинкена", - сообщил Алексей Резников.

В свою очередь, в министерстве иностранных дел одобряют и подтверждают данную инициативу.

"Мы сейчас перезапустим (комиссию по стратегическому партнерству - ред.), это договоренность двух президентов, обновим Хартию стратегического партнерства и закрепим то, что сделали два президента, выведя стратегическое партнерство между государствами на новый уровень", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее мы писали, что Алексей Резников считает, что "Минск" нужно сохранять даже после привлечения США к переговорам.

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