Украина и США перепишут Хартию о стратегическом партнерстве. Это заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Есть договоренность обновить, точнее переписать текст Хартии, которая существует с 90-х годов. Я так понимаю, это будет предметом рассмотрения господина Дмитрия (Кулебы - ред.) И его коллеги господина Блинкена", - сообщил Алексей Резников.

В свою очередь, в министерстве иностранных дел одобряют и подтверждают данную инициативу.

"Мы сейчас перезапустим (комиссию по стратегическому партнерству - ред.), это договоренность двух президентов, обновим Хартию стратегического партнерства и закрепим то, что сделали два президента, выведя стратегическое партнерство между государствами на новый уровень", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.