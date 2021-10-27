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Кулеба вирушить до США для зустрічі з Блінкеном

Автор: Марія Кучерявець

Засідання Комісії з питань стратегічного партнерства України та США відбудеться у Вашингтоні. Куди, відповідно, відправиться міністр закордонних справ Дмитро Кулеба для зустрічі з держаним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС під час брифінгу.

"Дата визначена, ми незабаром її анонсуємо спільно зі США. Засідання відбудеться у Вашингтоні, відповідно, це буде мій візит до Ентоні Блінкена", - сказав Кулеба.

Він розповів, що полетить до Штатів не один, з ним також відправляться представники різних міністерств, відомств України.

"Ми націлені на максимальний результат. Завершуємо опрацювання спільної оновленої Хартії стратегічного партнерства, яку нам доручили ухвалити президенти Байден та Зеленський саме на цьому засіданні", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і США перепишуть Хартію про стратегічне партнерство.

Так, нещодавно заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник провів зустріч із заступником помічника держсекретаря США з питань Центральної та Східної Європи в бюро з питань Європи та Євразії Робіном Данніганом, під час якої було обговорено підготовку засідання Комісії стратегічного партнерства під головуванням глави МЗС Дмитром Кулебою та держсекретарем Ентоні Блінкеном.

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