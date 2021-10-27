Кулеба вирушить до США для зустрічі з Блінкеном

"Дата визначена, ми незабаром її анонсуємо спільно зі США. Засідання відбудеться у Вашингтоні, відповідно, це буде мій візит до Ентоні Блінкена", - сказав Кулеба.

Він розповів, що полетить до Штатів не один, з ним також відправляться представники різних міністерств, відомств України.

"Ми націлені на максимальний результат. Завершуємо опрацювання спільної оновленої Хартії стратегічного партнерства, яку нам доручили ухвалити президенти Байден та Зеленський саме на цьому засіданні", - резюмував Кулеба.