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Кулеба об отношениях Украины с Венгрией: не надо путать грешное с праведным

Автор: Инна Собора

Глава МИД Украины Дмиро Кулеба прокомментировал отношения с Венгрией. Он призвал "не путать грешное с праведным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время брифинга.

"В отношениях с Венгрией очень важно отделять, как поговорка - не путать грешное с праведным. Газ это - грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской в Украине - это праведное", - сказал Кулеба.

Он отметил, что заседание экономической комиссии перенесли на неизвестный срок.

"Но мы готовы двигались вперед по образовательному треку, защите прав нацменьшинств. У нас на этом треке есть серьезные достижения", - подчеркнул министр.

Глава украинской дипломатии заверил, что Киев готов и стремится к полноценно нормальным дружеским отношениям с Венгрией, которые будут учитывать полностью национальные интересы обеих стран.

Как известно, Венгрия подписала контракт на 15 лет с "Газпромом" о поставках 4,5 млрд кубометров газа в обход Украины.

Кулеба назвал этот контракт "ударом", на который Украина"будет отвечать".

Также он убежден, что Венгрия могла заключить контракт с "Газпромом", который бы включал транзит через Украину.

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ВенгрияДмитрий Кулеба