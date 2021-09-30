Кулеба про відносини України з Угорщиною: не треба плутати грішне з праведним

"У відносинах з угорщиною дуже важливо відділяти, як приказка - не плутати грішне з праведним. Газ це - грішне, а захист нацменшин, забезпечення прав української громади в Угорщині і угорської в Україні - це праведне", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що засідання економічної комісії перенесли на невідомий термін.

"Але ми готові рухалися вперед по освітньому треку, захисту прав нацменшин. У нас на цьому треку є серйозні досягнення", - наголосив міністр.

Глава української дипломатії запевнив, що Київ готовий і прагне до повноцінно нормальних дружніх стосунків з Угорщиною, які враховуватимуть повністю національні інтереси обох країн.