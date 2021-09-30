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Кулеба про відносини України з Угорщиною: не треба плутати грішне з праведним

Автор: Инна Собора

Глава МЗС України Дмиро Кулеба прокоментував відносини з Угорщиною. Він закликав "не плутати грішне з праведним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби під час брифінгу.

"У відносинах з угорщиною дуже важливо відділяти, як приказка - не плутати грішне з праведним. Газ це - грішне, а захист нацменшин, забезпечення прав української громади в Угорщині і угорської в Україні - це праведне", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що засідання економічної комісії перенесли на невідомий термін.

"Але ми готові рухалися вперед по освітньому треку, захисту прав нацменшин. У нас на цьому треку є серйозні досягнення", - наголосив міністр.

Глава української дипломатії запевнив, що Київ готовий і прагне до повноцінно нормальних дружніх стосунків з Угорщиною, які враховуватимуть повністю національні інтереси обох країн.

Як відомо, Угорщина підписала контракт на 15 років з "Газпромом" про поставки 4,5 млрд кубометрів газу в обхід України.

Кулеба назвав цей контракт "ударом", на який Україна "буде відповідати".

Також він переконаний, що Угорщина могла укласти контракт з "Газпромом", який би включав транзит через Україну.

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УгорщинаДмитро Кулеба