Кулеба об открытии морских коридоров для доставки зерна: не думаю, что у мира хватит мужества

Если Североатлантический альянс не закрыл небо над Украиной в начале войны с Россией, то почему страны мира должны разблокировать море для транспортировки украинского зерна.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Украинского завтрака" в Давосе.

"Если НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагические моменты войны, то почему они должны разблокировать море, чтобы беспрепятственно транспортировать сельскохозпродукцию. Я буду приветствовать это решение, но не думаю, что у мира хватит мужества для этого", - заявил он.

Ранее Литва призвала создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир должен добиться от России разблокировки черноморских портов Украины для дальнейшего экспорта зерна.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц пообещал принять меры для того, чтобы помочь Украине в экспорте зерновых.

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