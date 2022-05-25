Кулеба про відкриття морських коридорів для доставки зерна: не думаю, що у світу вистачить мужності

Якщо Північноатлантичний альянс не закрив небо над Україною на початку війни з Росією, то чому країни світу повинні розблокувати море для транспортування українського зерна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція "Українського сніданку" в Давосі.

"Якщо НАТО не закрило небо над Україною в найтрагічніші моменти війни, то чому вони повинні розблокувати море, щоб безперешкодно транспортувати сільгосппродукцію. Я буду вітати це рішення, але не думаю, що у світу вистачить мужності для цього", - заявив він.

Раніше Литва закликала створити військово-морську коаліцію для розблокування портів України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що світ повинен домогтися від Росії розблокування чорноморських портів України для подальшого експорту зерна.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв вжити заходів для того, щоб допомогти Україні в експорті зернових.

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