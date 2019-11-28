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Кулеба опубликовал фото из больницы после ДТП

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 18:39
Кулеба опубликовал фото из больницы после ДТП
Фото: Николай Кулеба (из открытых источников)

Кулеба сказал, что пережил тяжкие 4 дня

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба опубликовал фото после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 24 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кулебы.

Детский омбудсмен заявил, что пережил тяжкие дни после аварии.

"С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо", - написал он.

Кулеба также сообщил, что его посетил водитель другого автомобиля, который также пострадал в ДТП.

"Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больницу, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе", - написал детский омбудсмен.

Кулеба опубликовал фото из больницы после ДТП

Напомним, авария с участием Кулебы и его детей произошла 24 ноября около 14:00 на трассе Киев-Одесса, вблизи села Чабаны. Автомобиль омбудсмена столкнулся с микроавтобусом. По данным следствия, виновником аварии является Кулеба.

В результате аварии Кулеба получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, травму живота. Его госпитализировали в больницу "Феофания" вместе со старшим сыном. Младшего сына госпитализировали в "Охматдет".

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Новости Украины Дмитрий Кулеба
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