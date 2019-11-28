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Кулеба опублікував фото з лікарні після ДТП

Новини » Надзвичайні події     28.11.2019 - 18:39
Кулеба опублікував фото з лікарні після ДТП
Фото: Микола Кулеба (з відкритих джерел)

Кулеба сказав, що пережив тяжкі 4 дні

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба опублікував фото після дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 24 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кулеби.

Дитячий омбудсмен заявив, що пережив тяжкі дні після аварії.

"З моменту страшного ДТП пройшло 4 дні! Це були неймовірно важкі дні як морально, так і фізично. З вірою в Бога сподіваюся, що все з часом буде добре", - написав він.

Кулеба також повідомив, що його відвідав водій іншого автомобіля, який також постраждав у ДТП.

"Водій іншого автомобіля, Вадим, вже вдома, і сьогодні відвідав мене в лікарню, щоб дізнатися про мій стан і про стан моїх дітей! Каже, що почувається добре і готовий повернутися до роботи", - написав дитячий омбудсмен.

Кулеба опублікував фото з лікарні після ДТП

Нагадаємо, аварія за участю Кулеби та його дітей відбулася 24 листопада близько 14:00 на трасі Київ-Одеса, поблизу села Чабани. Автомобіль омбудсмена зіткнувся з мікроавтобусом. За даними слідства, винуватцем аварії є Кулеба.

В результаті аварії Кулеба отримав струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітини, травму живота. Його госпіталізували в лікарню "Феофанія" разом зі старшим сином. Молодшого сина госпіталізували в "Охматдит".

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Новини України Дмитро Кулеба
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