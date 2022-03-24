Кулеба об оплате газа и нефти в рублях: одной рукой помогаете Украине, а другой - убиваете
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского союза, которые до сих пор используют российскую газ и нефть, не платить России в рублях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.
"Если какая-либо страна ЕС уступит унизительным требованиям Путина платить за нефть и газ в рублях, это будет все равно, что одной рукой помогать Украине, а другой - помогать русским убивать украинцев. Я призываю соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор", - написал он.
Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин поручил ввести рублевый расчет за газ для европейских стран.
Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк считает, что такое решение России является шагом к эскалации мирового конфликта.
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