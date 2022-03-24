ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба про оплату газу і нафти в рублях: однією рукою допомагаєте Україні, а іншою - вбиваєте

Новость на русском →
Четвер 24 березня 2022 10:15
Кулеба про оплату газу і нафти в рублях: однією рукою допомагаєте Україні, а іншою - вбиваєте Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу, які досі використовують російську газ і нафту, не платити Росії в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Якщо будь-яка країна ЄС поступиться принизливим вимогам Путіна платити за нафту і газ в рублях, це буде все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою - допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір", - написав він.

Нагадаємо, 23 березня президент РФ Володимир Путін доручив ввести рублевий розрахунок за газ для європейських країн.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що таке рішення Росії є кроком до ескалації світового конфлікту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
NEWS
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні