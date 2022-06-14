Кулеба объяснил, зачем Украине статус кандидата в ЕС

Статус кандидата на вступление в ЕС является очень важным для Украины. Он позволить закрепить европейский вектор развития для украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины в комментарии НВ.

"Почему этот статус так важен? Он юридически укрепит Украину в проекте европейской интеграции. Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности по отношению к Украине. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной", - подчеркнул Кулеба. По его словам, зеленый свет для кандидатства Украины разрушит многолетний нарратив российских пропагандистов о том, что "украинцы никогда не смогут стать частью ЕС".