Кулеба пояснив, навіщо Україні статус кандидата в ЄС

Статус кандидата на вступ до ЄС дуже важливий для України. Він дозволить закріпити європейський вектор розвитку для української держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України у коментарі НВ.

"Чому цей статус такий важливий? Він юридично зміцнить Україну у проекті європейської інтеграції. Це жирна точка після десятиліть європейської політики стратегічної невизначеності щодо України. Невизначеності, яка перестала бути конструктивною", - наголосив Кулеба. За його словами, зелене світло для кандидатства України зруйнує багаторічний наратив російських пропагандистів про те, що "українці ніколи не зможуть стати частиною ЄС".