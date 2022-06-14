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Кулеба пояснив, навіщо Україні статус кандидата в ЄС

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Статус кандидата на вступ до ЄС дуже важливий для України. Він дозволить закріпити європейський вектор розвитку для української держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України у коментарі НВ.

"Чому цей статус такий важливий? Він юридично зміцнить Україну у проекті європейської інтеграції. Це жирна точка після десятиліть європейської політики стратегічної невизначеності щодо України. Невизначеності, яка перестала бути конструктивною", - наголосив Кулеба.

За його словами, зелене світло для кандидатства України зруйнує багаторічний наратив російських пропагандистів про те, що "українці ніколи не зможуть стати частиною ЄС".

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що надання Україні статусу кандидата у Європейський Союз - це перемога як для нашої країни, так і для усієї Європи.

Також ми писали, що Кулеба обговорив з нідерландським колегою Вопке Хукбуд перспективи євроінтеграції української держави.

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ЕвросоюзМЗСУкраїнаДмитро КулебаВступ в ЄС