Кулеба обсудил кандидатство Украины в Евросоюзе с главой МИД Нидерландов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с нидерландским коллегой Вопке Хукстрой. Они обсудили перспективы евроинтеграции украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины в Twitter.