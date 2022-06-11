Кулеба призвал ЕС отбросить страхи и дать Украине статус кандидата: Это win-win для всех
Предоставление Украине статуса кандидата в Европейский союз - это победа как для нашей страны, так и для всей Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
"Большинство в ЕС понимает, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе. Это win-win для всех. Нужно лишь перепрыгнуть очередные стереотипы и страхи. Мы активно помогаем в этом нашим европейским друзьям. Решающий момент уже близко", - написал он.
Кулеба объясняет, что статус кандидата в ЕС чрезвычайно важен, ведь он юридически закрепит Украину в проекте евроинтеграции.
"Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности в отношении Украины. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной", - отмечает министр.
Он добавляет, что кандидатство - это разрушение многолетнего российского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут".
Как сообщалось, Европейская комиссия, скорее всего, порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но могут быть выдвинуты дополнительные условия.
Ожидается, что выводы Еврокомиссии огласят 17 июня.