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Кулеба призвал ЕС отбросить страхи и дать Украине статус кандидата: Это win-win для всех

Новина українською →
Украина, Суббота 11 июня 2022 22:06
Кулеба призвал ЕС отбросить страхи и дать Украине статус кандидата: Это win-win для всех Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Предоставление Украине статуса кандидата в Европейский союз - это победа как для нашей страны, так и для всей Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

"Большинство в ЕС понимает, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе. Это win-win для всех. Нужно лишь перепрыгнуть очередные стереотипы и страхи. Мы активно помогаем в этом нашим европейским друзьям. Решающий момент уже близко", - написал он.

Кулеба объясняет, что статус кандидата в ЕС чрезвычайно важен, ведь он юридически закрепит Украину в проекте евроинтеграции.

"Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности в отношении Украины. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной", - отмечает министр.

Он добавляет, что кандидатство - это разрушение многолетнего российского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут".

Как сообщалось, Европейская комиссия, скорее всего, порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но могут быть выдвинуты дополнительные условия.

Ожидается, что выводы Еврокомиссии огласят 17 июня.

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