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Кулеба объяснил важность визита Папы Римского в Украину

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 21:23
Кулеба объяснил важность визита Папы Римского в Украину Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Визит Папы Римского Франциска в Украину поддержал бы украинских верующих и помог бы решить определенные гуманитарные вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфере телемарафона.

"Во-первых, у Папы Римского есть миллионы верующих на территории Украины. Я убежден, что это был бы сильный момент вдохновения и поддержки со стороны Папы украинцев, которые несут на своих плечах бремя войны", - сказал он.

Во-вторых, по словам министра, Папа сохраняет большую роль миротворца в международной политике.

Кулеба считает, что если бы понтифик посетил Украину, он бы лучше понял причины этой войны, увидел воочию страдания. Глава МИД отметил, что это позволило бы найти дополнительные способы вовлечения Папы в прекращение войны или решение тех или иных гуманитарных вопросов.

В то же время министр иностранных дел добавил, что визит Папы Римского в Украину зависит исключительно от решения понтифика.

Напомним, в июле Папа Римский отправляется с визитом в Канаду. После этого он может приехать в Украину и Россию.

До этого понтифик заявлял, что намерен посетить Украину с рабочим визитом, но это должно произойти в подходящий момент.

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Дмитрий Кулеба Папа римский
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