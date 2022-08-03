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Кулеба объяснил, чем продиктовано решение Зеленского об увольнении послов

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Увольнение послов Украины в Германии, Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии, в Иране, Грузии, Словакии, Португалии и Ливане является лишь очередной ротацией кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы изданию Укринформ.

"Исключительно ротация. Я сказал всем коллегам откровенно и прямо: у меня нет никакого другого подхода к увольнению послов, кроме увольнения в порядке живой очереди по количеству лет, проведенных за границей", - говорит он.

В подтверждение своих слов он напомнил, что ни один из уволенных послов не проработал в своей стране меньше отведенных законом для работы за границей четырех лет, а некоторые проработали по семь с половиной.

"Я тоже вырос в этой системе и, при всем моем уважении к ним, хорошо знаю, что невозможно проработать семь лет за границей и не оторваться от своей родины, от ощущения своей страны. Для этого и придумана ротация. Я понимаю, что кому-то из послов трудно возвращаться домой, поэтому хочется рассказать, что я герой, и без меня отношения со страной Икс разрушатся. Это говорит лишь об одном - что человека нужно было забрать еще, условно говоря, два года назад", - говорит Кулеба.

Вторая причина, по словам министра, по которой он может подать посла на увольнение, - это суперпровальные результаты работы.

"Но это редкие случаи, потому что в принципе у нас послы работают эффективно, и пять последних месяцев показали, что многие задачи послы выполняют качественно", - сказал министр, добавив, что сейчас вакантными остаются около двух десятков вакансий.

Напомним, в частности, 9 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении посла в Германии Андрея Мельника, в Венгрии - Любови Непоп, в Чехии - Евгения Перебийниса, в Индии - Игоря Полиху, в Норвегии - Вячеслава Яцюка.

До этого и сам Зеленский заявлял, что украинские послы были уволены с целью обычной ротации.

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Дмитрий Кулеба