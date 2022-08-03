Кулеба пояснив, чим продиктоване рішення Зеленського про звільнення послів

"Виключно ротація. Я сказав усім колегам відверто і прямо: у мене немає жодного іншого підходу до звільнення послів, окрім звільнення в порядку живої черги за кількістю років, проведених за кордоном", - каже він.

На підтвердження своїх слів він нагадав, що жоден із звільнених послів не пропрацював у своїй країні менше відведених законом для роботи за кордоном чотирьох років, а деякі пропрацювали по сім з половиною.

"Я теж виріс у цій системі і, при всій моїй повазі до них, добре знаю, що неможливо пропрацювати сім років за кордоном і не відірватися від своєї батьківщини, від відчуття своєї країни. Для цього й придумана ротація. Я розумію, що комусь із послів важко повертатися додому, тому хочеться розказати, що я герой, і без мене відносини з країною Ікс зруйнуються. Це говорить лише про одне - що людину треба було забрати ще, умовно кажучи, два роки тому", - каже Кулеба.

Друга причина, за словами міністра, з якої він може подати посла на звільнення, – це суперпровальні результати роботи.

"Але це рідкісні випадки, тому що в принципі у нас посли працюють ефективно, і п’ять останніх місяців показали, що багато завдань посли виконують якісно", - сказав міністр, додавши, що наразі вакантними залишаються біля близько двох десятків вакансій.