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Кулеба пояснив, чим продиктоване рішення Зеленського про звільнення послів

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Звільнення послів України в Німеччині, Угорщині, Норвегії, Чехії та Індії, в Ірані, Грузії, Словаччині, Португалії та Лівані є лише черговою ротацією кадрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю очільника МЗС України Дмитра Кулеби виданню Укрінформ.

"Виключно ротація. Я сказав усім колегам відверто і прямо: у мене немає жодного іншого підходу до звільнення послів, окрім звільнення в порядку живої черги за кількістю років, проведених за кордоном", - каже він.

На підтвердження своїх слів він нагадав, що жоден із звільнених послів не пропрацював у своїй країні менше відведених законом для роботи за кордоном чотирьох років, а деякі пропрацювали по сім з половиною.

"Я теж виріс у цій системі і, при всій моїй повазі до них, добре знаю, що неможливо пропрацювати сім років за кордоном і не відірватися від своєї батьківщини, від відчуття своєї країни. Для цього й придумана ротація. Я розумію, що комусь із послів важко повертатися додому, тому хочеться розказати, що я герой, і без мене відносини з країною Ікс зруйнуються. Це говорить лише про одне - що людину треба було забрати ще, умовно кажучи, два роки тому", - каже Кулеба.

Друга причина, за словами міністра, з якої він може подати посла на звільнення, – це суперпровальні результати роботи.

"Але це рідкісні випадки, тому що в принципі у нас посли працюють ефективно, і п’ять останніх місяців показали, що багато завдань посли виконують якісно", - сказав міністр, додавши, що наразі вакантними залишаються біля близько двох десятків вакансій.

Нагадаємо, зокрема, 9 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення посла в Німеччині Андрія Мельника, в Угорщині - Любові Непоп, в Чехії - Євгена Перебийніса, в Індії - Ігоря Поліху, в Норвегії - В'ячеслава Яцюка.

До цього і сам Зеленський заявляв, що українські посли були звільнені з метою звичайної ротації.

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Дмитро Кулеба