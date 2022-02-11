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Кулеба объяснил, почему Украина никогда не пойдет на прямой диалог с "Л/ДНР"

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия настаивает на прямом диалоге Украины и оккупационных властей так называемых "Л/ДНР". По его словам, диалог с ними не возможен, поскольку статус РФ изменится со стороны конфликта на посредника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра.

"Ключевой вопрос вчера был - прямой диалог между Украиной и ОРДЛО. Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми "Л/ДНР". Если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта сменится статусом посредника. Поэтому мы на это не идем", - заявил он.

Напомним, ранее Кулеба назвал четыре направления сдерживания РФ на фоне угрозы вторжения в Украину. Он призывает сфокусироваться на них.

Кроме того, в Госдуму РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

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Дмитрий КулебаМинские соглашения