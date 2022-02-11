Кулеба пояснив, чому Україна ніколи не піде на прямий діалог з "Л/ДНР"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія наполягає на прямому діалозі України і окупаційної влади так званих "Л/ДНР". За його словами, діалог з ними не можливий, оскільки статус РФ зміниться з боку конфлікту на посередника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Міністра.

"Ключове питання вчора було-прямий діалог між Україною та ОРДЛО. Росія наполягає, щоб Україна вела прямий діалог з так званими "Л/ДНР". Якщо Україна на це піде, тоді статус Росії з боку конфлікту зміниться статусом посередника. Тому ми на це не йдемо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Кулеба назвав чотири напрямки стримування РФ на тлі загрози вторгнення в Україну. Він закликає сфокусуватися на них.

Крім того, до Держдуми РФ внесли проект звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".