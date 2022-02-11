RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба пояснив, чому Україна ніколи не піде на прямий діалог з "Л/ДНР"

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія наполягає на прямому діалозі України і окупаційної влади так званих "Л/ДНР". За його словами, діалог з ними не можливий, оскільки статус РФ зміниться з боку конфлікту на посередника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Міністра.

"Ключове питання вчора було-прямий діалог між Україною та ОРДЛО. Росія наполягає, щоб Україна вела прямий діалог з так званими "Л/ДНР". Якщо Україна на це піде, тоді статус Росії з боку конфлікту зміниться статусом посередника. Тому ми на це не йдемо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Кулеба назвав чотири напрямки стримування РФ на тлі загрози вторгнення в Україну. Він закликає сфокусуватися на них.

Крім того, до Держдуми РФ внесли проект звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаМінські угоди