ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба обговорить "Північний потік-2" з радником Меркель

Новость на русском →
Вівторок 08 червня 2021 11:31
Кулеба обговорить "Північний потік-2" з радником Меркель Фото: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні в Берліні зустрінеться з радником німецького канцлера із зовнішньополітичних питань Яном Хеккером. На зустрічі обговорять проект "Північний потік - 2".

Про це РБК-Україна повідомили джерела в дипломатичних колах.

"Дві ключові теми зустрічі:" Північний потік - 2" і функціонування Нормандського формату", - уточнив один зі співрозмовників.

Примітно, що Хеккера називають одним з ключових переговірників з питання "Північного потоку - 2" з німецької сторони. Саме він очолював делегацію в США на початку червня.

Хеккер з радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліванном тоді обговорили ризики, які несе "Північний потік - 2" для України та енергетичної безпеки всієї Європи.

Нагадаємо, однією з найважливіших тем у розмові президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена 7 червня був запуск російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, договір про транзит російського газу через Україну буде продовжений, оскільки Україна повинна залишатися транзитною країною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Північний потік-2
NEWS
В Україні зафіксували 1 602 нових COVID-випадків
В Україні зафіксували 1 602 нових COVID-випадків
DAILY
Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив