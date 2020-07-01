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Кулеба обговорив з комісаром ЄС угоду про спільний авіапростір

Новини » Політика     01.07.2020 - 20:55
Кулеба обговорив з комісаром ЄС угоду про спільний авіапростір
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Укладення угоди стало б реальним прикладом розвитку "Східного партнерства"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у відеоконференції за участю єврокомісара з питань сусідства і розширення Олівера Вергеи і шести міністрів закордонних справ східних партнерів Євросоюзу. У ході конференції було обговорено питання угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

Про це повідомили у прес-службі МЗС.

"Враховуючи визначення Європейською комісією конективности, як одного з пріоритетів майбутнього розвитку "Східного партнерства", міністр зазначив, що реальним прикладом розвитку співпраці у цьому напрямку має стати укладення угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС", - зазначили в МЗС.

Також Україна запропонувала визначити підтримку підприємництва і сприяння розвитку бізнес-контактів пріоритетним завданням у рамках "Східного партнерства".

Крім цього, учасники конференції обговорили підготовку до проведення майбутнього саміту "Східного партнерства" у березні 2021 році.

Нагадаємо, у квітні Україна запропонувала ЄС укласти угоду про спільний авіаційний простір.

Також РБК-Україна писало, що у травні Україна і ЄС домовилися прискорити процес укладення "промислового безвиза".

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЕвросоюзДмитро Кулебавоздушное пространство
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