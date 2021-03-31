Кулеба обсудил с госсекретарем США обострения на Донбассе

Как рассказал Кулеба, он говорил с главой американского Госдепа о том, что Россия обостряет ситуацию с безопасностью на Донбассе и в Крыму.

"Я провел содержательный и предметный разговор с государственным секретарем США Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму. Обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности", - сообщил он.

Других подробностей телефонного разговора министр не раскрыл.

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Позже в украинском МИД рассказали, что разговор был инициирован Кулебой. В ходе разговора госсекретарь Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России, а также заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину.