Кулеба обсудил с главой МИД Германии поставки оружия и новые санкции против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Праге. Министры обсудили санкции против России и поставки оружия Украине
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.
"Встретился в Праге с коллегой Анналеной Бербок. Мы обсудили восьмой пакет санкций ЕС, визовые ограничения для россиян, дальнейшие поставки оружия для Украины", - отметил он.
Также министры уделили особое внимание энергетическому кризису в Европе. Кулеба заявил, что действия России должны получить решительный ответ от ЕС.
"Российский энергетический шантаж является частью войны Путина против Европы, и европейский ответ на него должен быть сильным и единым", - добавил глава МИД.
Напомним, Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в Праге, где проходит встреча глав МИД европейских стран.
Ранее украинский министр встретился с коллегой из Франции и обсудил санкционное и визовое давление на РФ.
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