Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини постачання зброї та нові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Празі. Міністри обговорили санкції проти Росії та постачання зброї Україні
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.
"Зустрівся в Празі з колегою Анналеною Бербок. Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян, подальші постачання зброї для України", - зазначив він.
Також міністри приділили особливу увагу енергетичній кризі в Європі. Кулеба заявив, що дії Росії повинні отримати рішучу відповідь від ЄС.
"Російський енергетичний шантаж є частиною війни Путіна проти Європи, і європейська відповідь на нього має бути сильною та єдиною", - додав очільник МЗС.
Нагадаємо, Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Празі, де проходить зустріч очільників МЗС європейських країн.
Раніше український міністр зустрівся з колегою з Франції та обговорив санкційний і візовий тиск на РФ.
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