Кулеба встретился с коллегой из Франции: говорили о визах и не только

На встрече министров иностранных дел стран ЕС украинская и французская делегации обсуждали дальнейшее санкционное и визовое давление на РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы .

Дмитрий Кулеба в Праге встретился с главой МИД Франции Катрин Колонной.

"Мы обсудили, что должно включать будущий восьмой пакет санкций ЕС в отношении России, а также ограничения на поездки для российских граждан", - говорится в сообщении.

Также Кулеба приветствовал роль Франции в содействии миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.