Кулеба встретился с коллегой из Франции: говорили о визах и не только
На встрече министров иностранных дел стран ЕС украинская и французская делегации обсуждали дальнейшее санкционное и визовое давление на РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Дмитрий Кулеба в Праге встретился с главой МИД Франции Катрин Колонной.
"Мы обсудили, что должно включать будущий восьмой пакет санкций ЕС в отношении России, а также ограничения на поездки для российских граждан", - говорится в сообщении.
Также Кулеба приветствовал роль Франции в содействии миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
Напомним, во Франции считают, что в вопросе возможных визовых ограничений следует различать обычных граждан РФ и виновников войны против Украины.
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