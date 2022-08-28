Кулеба едет в Швецию и Чехию договариваться об усилении санкций против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на следующей неделе едет в Швецию и Чехию договариваться об усилении санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства .

Сообщается, что министр посетит Швецию (29 августа) и Чехию (30-31 августа) с целью консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления на Россию.

В Стокгольме Кулеба встретится со шведским премьером Магдаленой Андерссон, проведет переговоры с министром иностранных дел Анн Линде, а также встретится с руководством шведского парламента и политических партий.

"Основными темами переговоров будут противодействие российской агрессии, дальнейшая военная, финансовая и гуманитарная поддержка Украины, путь к членству в ЕС, восстановление Украины", - говорится в сообщении.

В Праге украинский министр примет в неформальной встрече европейских коллег, ключевой темой которой станут визовых ограничений для граждан России и восьмой пакет санкций против РФ.

Кулеба отдельно проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из Чехии, Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Грузии, Молдовы и Кипра.