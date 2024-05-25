Кулеба про обстріл Харкова: у партнерів є два способи запобігти таким ударам

Російський диктатор Володимир Путін не може захопити Харків, тому намагається його знищити. Українські партнери можуть запобігти таким ударам, як сьогодні по "Епіцентру", і мають для цього два способи.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в соцмережі X.
"Він не може захопити Харків, тому намагається його знищити. У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше Patriot та інших систем ППО для України", - наголосив український міністр.
Другий спосіб, за словами Кулеби, забезпечити Україну далекобійною зброєю, щоб російські літаки збивалися ще до того, як вони скинуть бомби.
"Другий: Україна збиває російські військові літаки перед тим, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста та громади. Забезпечити Україні додаткову протиповітряну оборону та підтримати українські удари по військових об’єктах у Росії. Дійте зараз", - написав міністр в соцмережі X.
Російські війська ударили сьогодні, 25 травня, по будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" в Харкові. В цей момент в будівлі могли перебувати від 100 до 200 людей, які не встигли евакуюватися після оголошення тривоги.
Наразі відомо про двох загиблих від російського удару та понад 30 постраждалих. Багато людей вважаються зниклими безвісти, зокрема 10 співробітників "Епіцентру". Детальніше про ворожий обстріл Харкова - читайте за посиланням.
Після цього росіяни також ударили по центральній частині Харкова, влучивши в район житлової забудови. Наразі є інформація про щонайменше 13 постраждалих, серед яких підліток.
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