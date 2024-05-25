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Кулеба об обстреле Харькова: у партнеров есть два способа предотвратить такие удары

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский диктатор Владимир Путин не может захватить Харьков, потому пытается его уничтожить. Украинские партнеры могут предотвратить такие удары, как сегодня по "Эпицентру", и имеют для этого два способа.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в соцсети X.

"Он не может захватить Харьков, поэтому пытается его уничтожить. У партнеров Украины есть два способа предотвратить такие удары. Первый: больше Patriot и других систем ПВО для Украины", - подчеркнул украинский министр.

Второй способ, по словам Кулебы, обеспечить Украину дальнобойным оружием, чтобы российские самолеты сбивались до того, как они сбросят бомбы.

"Второй: Украина сбивает российские военные самолеты перед тем, как они сбросят бомбы на Харьков и другие города и общины. Обеспечить Украине дополнительную противовоздушную оборону и поддержать украинские удары по военным объектам в России. Действуйте сейчас", - написал министр в соцсети X.

Обстрел "Эпицентра" в Харькове

Российские войска ударили сегодня, 25 мая, по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В этот момент в здании могли находиться от 100 до 200 человек, не успевших эвакуироваться после объявления тревоги.

Пока известно о двух погибших от российского удара и более 30 пострадавших. Многие считаются пропавшими без вести, в том числе 10 сотрудников "Эпицентра". Подробнее о вражеском обстреле Харькова - читайте по ссылке.

После этого россияне также ударили по центральной части Харькова, попав в район жилой застройки. Сейчас есть информация о по меньшей мере 13 пострадавших, среди которых подросток.

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ПВОДмитрий КулебаОбстрел Харькова