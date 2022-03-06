ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба обратился к украинцам относительно закрытия неба: не прекращайте требовать этого

Новина українською →
Киев, Воскресенье 06 марта 2022 14:16
Кулеба обратился к украинцам относительно закрытия неба: не прекращайте требовать этого Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает не останавливаться в требованиях закрыть небо над Украиной. И отметил, что сейчас отрабатываются различные варианты, как это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Сегодня прорабатываются различные варианты того, как можно закрыть небо над Украиной, вычистить с неба российские самолеты, это чрезвычайно сложная тема, (украинцы - ред.) не прекращайте требовать этого. Рано или поздно мы добьемся того, что изменим ситуацию в свою пользу, но для этого необходимо непрерывно давить", - призвал Кулеба.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что самолетов НАТО в небе Украины не будет. По его словам, НАТО не хочет прямого конфликта с Россией.

После чего президент Владимир Зеленский отреагировал на отказ НАТО закрыть небо, заявив, что в Альянсе сами создали нарратив, что это спровоцирует Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.


Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО МИД Украины Дмитрий Кулеба Война России против Украины
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать