Кулеба обратился к украинцам относительно закрытия неба: не прекращайте требовать этого

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает не останавливаться в требованиях закрыть небо над Украиной. И отметил, что сейчас отрабатываются различные варианты, как это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Сегодня прорабатываются различные варианты того, как можно закрыть небо над Украиной, вычистить с неба российские самолеты, это чрезвычайно сложная тема, (украинцы - ред.) не прекращайте требовать этого. Рано или поздно мы добьемся того, что изменим ситуацию в свою пользу, но для этого необходимо непрерывно давить", - призвал Кулеба.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что самолетов НАТО в небе Украины не будет. По его словам, НАТО не хочет прямого конфликта с Россией.

После чего президент Владимир Зеленский отреагировал на отказ НАТО закрыть небо, заявив, что в Альянсе сами создали нарратив, что это спровоцирует Россию.

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