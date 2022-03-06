Кулеба звернувся до українців щодо закриття неба: не припиняйте вимагати цього

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає не зупинятись у вимогах закрити небо над Україною. Та зазначив, що зараз відпрацьовуються різні варіанти, як це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

"Сьогодні опрацьовуються різні варіанти того, як можна закрити небо над Україною, вичистити з неба російські літаки, це надзвичайно складна тема, (українці - ред.) не припиняйте вимагати цього. Рано чи пізно ми доб'ємося того, що змінимо ситуацію на свою користь, але для цього необхідно безперервно тиснути", - закликав Кулеба.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що літаків НАТО в небі України не буде. За його словами, НАТО не хоче прямого конфлікту з Росією.

Після чого президент Володимир Зеленський відреагував на відмову НАТО закрити небо, заявивши, що в Альянсі самі створили наратив, що це спровокує Росію.

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