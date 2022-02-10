Кулеба обратился к ОБСЕ: нельзя оставаться постоянно пассивно-нейтральной

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к ОБСЕ. Он призывает организацию перестать быть пассивно-нейтральной.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, польское председательство в ОБСЕ будет успешным.

"Для ОБСЕ нельзя оставаться постоянно пассивно-нейтральной. Нужно проявить активность и решительность в защите тех положений, тех основ ОБСЕ, для защиты которых она и была создана", - заявил он.