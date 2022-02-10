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Кулеба обратился к ОБСЕ: нельзя оставаться постоянно пассивно-нейтральной

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 10:44
Кулеба обратился к ОБСЕ: нельзя оставаться постоянно пассивно-нейтральной Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к ОБСЕ. Он призывает организацию перестать быть пассивно-нейтральной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, польское председательство в ОБСЕ будет успешным.

"Для ОБСЕ нельзя оставаться постоянно пассивно-нейтральной. Нужно проявить активность и решительность в защите тех положений, тех основ ОБСЕ, для защиты которых она и была создана", - заявил он.

Отметим, председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на этой неделе прилетел в Украину перед визитом в Россию.

Напомним, наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили скопление военной техники оккупантов на Донбассе.

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ОБСЕ Дмитрий Кулеба
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