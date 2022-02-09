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Гаубицы, танки, минометы: ОБСЕ заметила скопление военной техники оккупантов на Донбассе

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Украина, Среда 09 февраля 2022 04:25
Гаубицы, танки, минометы: ОБСЕ заметила скопление военной техники оккупантов на Донбассе Фото: ОБСЕ заметила скопление военной техники оккупантов ( facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили скопление военной техники оккупантов на Донбассе. Среди нее - танки, гаубицы, минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 8 февраля.

ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в
неподконтрольных правительству районах Луганской и Донецкой областей. К нему относятся 16 гаубиц, 1 противотанковая пушка. Их оккупанты разместили на полигоне возле н. п. Терновое и на аэродроме вблизи н. п. Переможное.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ
зафиксировала 23 танка неустановленного типа, 24 гаубицы и 4 буксируемые гаубицы/противотанковые пушки.

Их боевики разместили на полигонах возле н. п. Шимшиновка, н. п. Мирное, н. п. Круглик. Еще 2 миномета и 2 танка (Т-72, Т-64) заметил беспилотник ОБСЕ на территории аэродрома вблизи н. п. Переможное.

Напомним, что раньше ОБСЕ фиксировала танки, "Грады", гаубицы и пушки оккупантов на Донбассе. Большая часть была размещена в Луганской области.

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