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Глава ОБСЕ прилетит в Украину перед визитом в РФ. Посетит Киев и Донбасс

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Варшава, Среда 09 февраля 2022 14:53
Глава ОБСЕ прилетит в Украину перед визитом в РФ. Посетит Киев и Донбасс Фото: глава МИД Польши и ОБСЕ Збигнев Рау (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на этой неделе прилетит в Украину перед визитом в Россию. Он посетит Киев и Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ОБСЕ.

В частности, глава ОБСЕ встретится в Украине:

  • президентом Украины Владимиром Зеленским,
  • министром иностранных дел Дмитрием Кулебой,
  • вицепремьер-министром и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук.

"Переговоры будут сосредоточены на текущих событиях в Украине, шагах по содействию деэскалации и разрешению кризиса в стране и вокруг нее, а также сотрудничества между ОБСЕ и Украиной", - говорится в сообщении.

Кроме того, Збигнев Рау проведет переговоры со специальным представителем действующего главы в Украине и в Трехсторонний контактной группе, главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Координатором проектов ОБСЕ в Украине.

Ожидается, что 11 февраля глава ОБСЕ посетит восток Украины для ознакомления ситуацией с безопасностью и гуманитарной ситуации в пострадавших от конфликта районах.

Напомним, в этом году Польша начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Добавим, в Польше заявили, что главной целью польского председательства будет деятельность, направленная на урегулирование региональных и замороженных конфликтов при поддержке структур ОБСЕ.

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