Глава ОБСЕ прилетит в Украину перед визитом в РФ. Посетит Киев и Донбасс

Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на этой неделе прилетит в Украину перед визитом в Россию. Он посетит Киев и Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ОБСЕ.

В частности, глава ОБСЕ встретится в Украине:

президентом Украины Владимиром Зеленским,

министром иностранных дел Дмитрием Кулебой,

вицепремьер-министром и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук.

"Переговоры будут сосредоточены на текущих событиях в Украине, шагах по содействию деэскалации и разрешению кризиса в стране и вокруг нее, а также сотрудничества между ОБСЕ и Украиной", - говорится в сообщении.

Кроме того, Збигнев Рау проведет переговоры со специальным представителем действующего главы в Украине и в Трехсторонний контактной группе, главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Координатором проектов ОБСЕ в Украине.

Ожидается, что 11 февраля глава ОБСЕ посетит восток Украины для ознакомления ситуацией с безопасностью и гуманитарной ситуации в пострадавших от конфликта районах.