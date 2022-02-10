ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба звернувся до ОБСЄ: не можна залишатись постійно пасивно-нейтральною

Новость на русском →
Київ, Четвер 10 лютого 2022 10:44
Кулеба звернувся до ОБСЄ: не можна залишатись постійно пасивно-нейтральною Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до ОБСЄ. Він закликає організацію перестати бути пасивно-нейтральною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, польське головування в ОБСЄ буде успішним.

"Для ОБСЄ не можна залишатись постійно пасивно-нейтральною. Потрібно проявити активність та рішучість у захисті тих положень, тих засад ОБСЄ, для захисту яких вона і була створена", - заявив він.

Зазначимо, голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау на цьому тижні прилетів до України перед візитом до Росії.

Нагадаємо, спостерігачі з Організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили скупчення військової техніки окупантів на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ Дмитро Кулеба
NEWS
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
DAILY
Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України