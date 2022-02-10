Кулеба звернувся до ОБСЄ: не можна залишатись постійно пасивно-нейтральною
Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до ОБСЄ. Він закликає організацію перестати бути пасивно-нейтральною.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
За його словами, польське головування в ОБСЄ буде успішним.
"Для ОБСЄ не можна залишатись постійно пасивно-нейтральною. Потрібно проявити активність та рішучість у захисті тих положень, тих засад ОБСЄ, для захисту яких вона і була створена", - заявив він.
Зазначимо, голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау на цьому тижні прилетів до України перед візитом до Росії.
Нагадаємо, спостерігачі з Організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили скупчення військової техніки окупантів на Донбасі.