ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба обратился к ЕС: не надо держать Украину на крючке реформ

Новина українською →
Киев, Суббота 11 сентября 2021 15:28
Кулеба обратился к ЕС: не надо держать Украину на крючке реформ Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС не держать Украину на крючке реформ. В то же время, он уточнил, что не выступает против проведения реформ в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

По его словам, пришло время признать, что присоединение к ЕС связано не только с реформами.

"Политическое решение государств-членов ЕС принять другое государство опирается не только на реформы. Не надо держать Украину на крючке реформ. Я за реформы. Но я немного устал от того, что слышу, как другие государства напутствуют нас на необходимость проведения реформ, не говоря правды: они не хотят нас принимать в ЕС не потому, что мы не готовы, они сами не готовы", - убежден Кулеба.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд снова раскритиковала путь Украины к вступлению в ЕС и заявила, что Украину от ЕС отделяют "световые годы".

Напомним, Кулеба назвал это заявление не соответствует дружественному характеру отношений между странами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Дмитрий Кулеба
NEWS
Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных
Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси