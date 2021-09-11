Кулеба звернувся до ЄС: не треба тримати Україну на гачку реформ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС не тримати Україну на гачку реформ. Водночас, він уточнив, що не виступає проти проведення реформ в країні.

За його словами, настав час визнати, що приєднання до ЄС пов’язане не лише з реформами.

"Політичне рішення держав-членів ЄС прийняти іншу державу до своїх членів спирається не лише на реформи. Не треба тримати Україну на гачку реформ. Я за реформи. Але я трохи стомився від того, що чую, як інші держави напучують нас на необхідність проведення реформ, не говорячи правди: вони не хочуть нас приймати в ЄС не тому, що ми не готові, вони самі не готові", - переконаний Кулеба.