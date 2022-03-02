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Кулеба обратился к Блинкену за дополнительной поставкой вооружения для ВВС

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Среда 02 марта 2022 18:31
Кулеба обратился к Блинкену за дополнительной поставкой вооружения для ВВС Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Запросил дополнительное вооружение для нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

Во время разговора стороны подняли вопрос дальнейших санкций против Российской Федерации. Также министр отметил важность дополнительного вооружения для ВВС Украины.

"Продуктивный звонок с Блинкеном о дальнейших санкциях против России до тех пор, пока она не прекратит войну против Украины и не выведет свои войска. Скоординированные действия по предотвращению уклонений от санкций. Я подчеркнул: Украина сейчас нуждается в дополнительных поставках вооружений, особенно для наших ВВС", - пишет Кулеба.

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