Кулеба звернувся до Блінкена за додатковим постачанням озброєння для ВПС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Запросив додаткове озброєння для нашої країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.
Під час розмови сторони порушили питання подальших санкцій проти Російської Федерації. Також міністр наголосив на важливості додаткового озброєння для ВПС України.
"Продуктивний дзвінок з Блінкеном про подальші санкції проти Росії доти, доки вона не припинить війну проти України й не виведе свої війська. Скоординовані дії щодо запобігання ухиленням від санкцій. Я наголосив: Україна зараз потребує додаткових постачань озброєнь, особливо для наших ВПС", - пише Кулеба.
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