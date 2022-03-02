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Кулеба звернувся до Блінкена за додатковим постачанням озброєння для ВПС

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Середа 02 березня 2022 18:31
Кулеба звернувся до Блінкена за додатковим постачанням озброєння для ВПС Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Запросив додаткове озброєння для нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

Під час розмови сторони порушили питання подальших санкцій проти Російської Федерації. Також міністр наголосив на важливості додаткового озброєння для ВПС України.

"Продуктивний дзвінок з Блінкеном про подальші санкції проти Росії доти, доки вона не припинить війну проти України й не виведе свої війська. Скоординовані дії щодо запобігання ухиленням від санкцій. Я наголосив: Україна зараз потребує додаткових постачань озброєнь, особливо для наших ВПС", - пише Кулеба.

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