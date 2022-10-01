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Кулеба обговорив зі Столтенбергом заявку України на вступ у НАТО

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба детально поінформував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про заявку України на членство в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

Політики домовилися підтримувати контакт з приводу заявки України на вступ.

Окрім того, вони обговорили подальші практичні кроки НАТО щодо підтримки України у протидії російській агресії.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський оголосив про подання заявки України на вступ до НАТО у прискореному порядку.

Додамо, що рішення України вже підтримали чотири країни - Канада, Литва, Латвія та Естонія.

Раніше Кулеба зазначив, що вимоги НАТО щодо вступу України до Альянсу можуть бути схожими до ті, що були висунуті Євросоюзом.

Окрім того, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що у секторі оборони Україна співпрацює з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени.

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Дмитро КулебаЄнс СтолтенбергНАТО