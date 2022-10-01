Кулеба обсудил со Столтенбергом заявку Украины на вступление в НАТО

Политики договорились поддерживать контакт по поводу заявки Украины на вступление.

Кроме того, они обсудили дальнейшие практические шаги НАТО по поддержке Украины в противодействии российской агрессии.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский объявил о подаче заявки Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Добавим, что решение Украины уже поддержали четыре страны - Канада, Литва, Латвия и Эстония.

Ранее Кулеба отметил, что требования НАТО по вступлению Украины в Альянс могут быть похожие на те, что были выдвинуты Евросоюзом.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников отметил, что в секторе обороны Украина сотрудничает с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены.

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