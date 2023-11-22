Кулеба обговорив з представниками G7 підготовку української енергетики до зими

Дмитро Кулеба розповів колегам про те, як Україна готується до зими, захист від російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, зміцнює протиповітряну оборону та забезпечує безперебійну роботу енергосистеми.

"Україна вже доклала багато зусиль для підготовки до зимового періоду та протидії загрозам російського терору про нашу енергосистему. Сьогодні ми готові до зими краще, ніж минулого року. Ми вдячні міжнародним партнерам, які активно допомагають нам у цьому. Зараз перед нами стоять дві ключові завдання: подальше зміцнення протиповітряної оборони України та надання енергетичного обладнання для нашої енергосистеми", - заявив міністр.

Міністр закордонних справ України окреслив низку заходів, які дають змогу підвищити захист критичної інфраструктури України від російських ударів.

"Посилення протиповітряної оборони - це найкращий спосіб запобігти новим пошкодженням нашої енергосистеми. Ми вдячні партнерам за надану допомогу та розраховуємо на подальше збільшення кількості зенітно-ракетних комплексів, зенітної артилерії, систем боротьби з дронами, обладнання радіоелектронної боротьби та боєприпасів для ППО", - наголосив Куліба.

За словами Дмитра Кулеби, другим пріоритетом є надання енергетичного обладнання, зокрема додаткових трансформаторів, газових турбін та іншого обладнання, необхідного для оперативного відновлення та посилення енергосистеми України.

Під час засідання низка країн та організацій оголосила про готовність надати додаткове обладнання та фінансування для захисту та посилення української енергосистеми протягом зими.

Міністр заявив, що Україна прагне повної інтеграції в енергетичний ринок Європейського Союзу. Для цього планується створити децентралізовану, гнучку та стійку енергетичну систему, засновану на відновлюваних джерелах енергії.

Захист української енергетики від російських обстрілів

Росіяни почали обстрілювати системи української енергетики у жовтні минулого року. Представник ГУР Вадим Скибіцький заявив, що обмежені можливості української протиповітряної оборони стали однією з причин, через які Росія змогла легко завдати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України минулого року.

Тепер в України потужніша система ППО і росіянам буде складніше досягти поставленої мети.

Раніше ми писали, що США, Великобританія та Україна працюють над посиленням захисту української енергосистеми від ворожих дій Росії.