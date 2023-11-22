Кулеба обсудил с представителями G7 подготовку украинской энергетики к зиме

Дмитрий Кулеба рассказал коллегам о том, как Украина готовится к зиме, защите от российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, укрепляет противовоздушную оборону и обеспечивает бесперебойную работу энергосистемы.

"Украина уже приложила много усилий для подготовки к зимнему периоду и противодействия угрозам российского террора о нашей энергосистеме. Сегодня мы готовы к зиме лучше, чем в прошлом году. Мы благодарны международным партнерам, которые активно помогают нам в этом. Сейчас перед нами стоят две ключевые задачи: дальнейшее укрепление противовоздушной обороны Украины и предоставление энергетического оборудования для нашей энергосистемы", - заявил министр.

Министр иностранных дел Украины обозначил ряд мер, позволяющие повысить защиту критической инфраструктуры Украины от российских ударов.

"Усиление противовоздушной обороны - это лучший способ предотвратить новые повреждения нашей энергосистемы. Мы благодарны партнерам за оказанную помощь и рассчитываем на дальнейшее увеличение количества зенитно-ракетных комплексов, зенитной артиллерии, систем борьбы с дронами, оборудования радиоэлектронной борьбы и боеприпасов для ПВО", - подчеркнул Кулеба.

По словам Дмитрия Кулебы, вторым приоритетом является предоставление энергетического оборудования, в частности, дополнительных трансформаторов, газовых турбин и другого оборудования, необходимого для оперативного восстановления и усиления энергосистемы Украины.

В ходе заседания ряд стран и организаций объявили о готовности предоставить дополнительное оборудование и финансирование для защиты и усиления украинской энергосистемы в течение зимы.

Министр заявил, что Украина стремится к полной интеграции в энергетический рынок Европейского Союза. Для этого планируется создать децентрализованную, гибкую и устойчивую энергетическую систему, основанную на возобновляемых источниках энергии.

Защита украинской энергетики от российских обстрелов

Россияне стали обстреливать системы украинской энергетики в октябре прошлого года. Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что ограниченные возможности украинской противовоздушной обороны стали одной из причин, по которым Россия смогла легко нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины в прошлом году.

Теперь у Украины мощнее система ПВО и россиянам будет сложнее достичь поставленных целей.

Ранее мы писали, что США, Великобритания и Украина работают над усилением защиты украинской энергосистемы от враждебных действий России.