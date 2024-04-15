Кулеба обговорив з норвезьким колегою питання поставок систем ППО в Україну

Міністр закордонних справ України зустрівся зі своїм норвезьким колегою Бартом Ейде. За підсумками перемовин Дмитро Кулеба повідомив, що головною була тема щодо систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх спільну пресконференцію.
Як зауважив український міністр закордонних справ, норвезькі зенітні ракетні комплекси NASAMS добре себе зарекомендували в Україні під час протистояння російській агресії.
"І ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає більше зусиль, аби Україна мала більше таких систем. Але уряд Норвегії також надає інструменти й можливості, щоб отримати системи PATRIOT з інших країн і ми цю тему теж сьогодні предметно обговорили", - сказав Кулеба.
Водночас глава МЗС Норвегії зауважив, що наразі їхня країна з іншими партерами обговорює подальші можливості забезпечення України більшою кількістю систем PATRIOT.
"Тому, що ППО - це дуже важливо, щоб захистити економіку, енергоінфраструктуру, населення і щоб підтримати бойовий дух. Звісно, щоб перемогти тільки засобами ППО, то цього недостатньо. Але це дуже важливий компонент" - наголосив Ейде.
Україна ще з початку повномасштабного російського вторгнення працює над посиленням своєї ППО. Однак потреба в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики.
Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Як заявляв Берлін, німецький уряд перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну. Сьогодні ж Німеччина оголосила про передачу Україні додаткової системи Patriot.
Однак Зеленський раніше заявляв, що для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них.
У пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику. Станом на сьогодні Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.
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