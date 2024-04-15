Кулеба обсудил с норвежским коллегой вопрос поставок систем ПВО в Украину

Как отметил украинский министр иностранных дел, норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS хорошо себя зарекомендовали в Украине во время противостояния российской агрессии.

"И мы благодарны за то, что правительство Норвегии прилагает больше усилий, чтобы у Украины было больше таких систем. Но правительство Норвегии также предоставляет инструменты и возможности, чтобы получить системы PATRIOT из других стран и мы эту тему тоже сегодня предметно обсудили", - сказал Кулеба.

В то же время глава МИД Норвегии отметил, что в настоящее время их страна с другими партерами обсуждает дальнейшие возможности обеспечения Украины большим количеством систем PATRIOT.

"Потому что ПВО - это очень важно, чтобы защитить экономику, энергоинфраструктуру, население и чтобы поддержать боевой дух. Конечно, чтобы победить только средствами ПВО, этого недостаточно. Но это очень важный компонент" - подчеркнул Эйде.