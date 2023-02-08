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Кулеба обговорив з нідерландським колегою надання Україні винищувачів F-16

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Середа 08 лютого 2023 18:43
Кулеба обговорив з нідерландським колегою надання Україні винищувачів F-16 Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм нідерландським колегою Вопке Гукстрою. Політики обговорили питання надання Україні винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Кулеба провів розмову з Гукстрою, аби скоординувати міжнародні кроки, оскільки вже незабаром настане річниця повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Я подякував за останнє рішення щодо танків. Я також піднімав питання про F-16. Ми продовжуємо наш діалог з Нідерландами та іншими щодо бойової авіації", - написав український міністр.

Зазначимо, що наприкінці січня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що у країни немає табу на постачання винищувачів Україні, проте зазначив, що вони не отримували таких запитів.

Тим часом прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу визначитись, які бойові літаки можна передати Україні.

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