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Кулеба обговорив із главою МЗС Туреччини експорт українського зерна на світові ринки

Фото: голова МЗС України та Туреччини Дмитро Кулеба та Хакан Фідан (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Зокрема, вони обговорили ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні та експорт українського зерна на світові ринки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Перебуваючи в Берліні, я зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Ми обговорили ситуацію у сфері безпеки в Чорноморському регіоні та експорт українського зерна на світові ринки", - заявив він.

Міністри також обговорили ситуацію на Близькому Сході.

Зазначимо, що сьогодні в Берліні проходить зустріч міністрів закордонних справ за ініціативи глави німецької дипломатії Анналени Бербок. На неї запрошені керівники МЗС держав ЄС, країн-кандидатів, зокрема України, а також Грузії, як потенційного кандидата.

Зернова угода

В липні цього року російські загарбники заявили про вихід з зернової угоди. Після цього терористи почали завдавати удари по українських портах й зерновій інфраструктурі. Вже 10 серпня Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден.

26 жовтня з'явилась інформація про нібито призупинення роботи нового коридору через можливу загрозу з боку військових літаків і морських мін росіян.

Однак Україна заперечила зупинку "зернового коридору"

При цьому Греція готова надати альтернативний маршрут експорту українського зерна через свої порти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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